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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan okul ve pansiyonları denetledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, il merkezinde bulunan okulları ve pansiyonları denetledi.


İl merkezinde bulunan okulları denetleyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Derslere de katılarak öğrencilerle yakından ilgilenen Turan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Turan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin eğitim öğretimle ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Turan, karşılaştıkları sorunları değerlendirdi. Öğrencilerin başarılarının daha da artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarıları diledi. Turan, daha sonra pansiyonları ziyaret ederek, pansiyonların bütün bölümlerini denetledi. Öğrencilere çıkan yemeklerin tadına da bakan Turan, yemeklerin tadını beğendiğini belirterek, "Hijyenik bir ortamda hazırlanmasından memnun kaldım. Okul ve pansiyonlarımızı denetlemeye devam edeceğim. Bunun yanı sıra okullarımızın sorunları ile idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin taleplerini yerinde alıyorum. Özellikle ilimizin sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden desteklerini bekliyoruz. Ortak projelerle İlimizin eğitim çıtasını yükseltelim ve velilerimizin de okullarımızla ortak hareket etmesi çocuklarımızın geleceğini şekillendirecektir. Eğitim konusunda projesi olana her zaman kapımız açıktır"dedi.

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