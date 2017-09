Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında,” 2017-2018 eğitim öğretim yılında hepinize başarı ve mutluluk diliyor, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı ve verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öğrencilere seslenen Turan,”Hayatınızda yeni dönüm noktalarından birine daha başlamak üzeresiniz. Sahip olduğunuz güç ve özgüveni kullanarak harikalar yaratacağınıza inanıyorum. Biliyorum ki başarılarla dolu kaliteli bir hayatı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bunu gerçekleştirecek her türlü bilgi birikimine ve yeteneğe sahipsiniz. Kendinize tüm yüreğinizle inanın. Çünkü sizler gerçek birer dahisiniz! Bizler de sizlerin; dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri doğru anlayan, yorumlayan, bilimde, sanatta, sporda, teknolojide gelişmeleri yakından takip edebilen bireyler olarak yetişmeniz için her zaman yanınızda olacak ve her zaman sizleri destekleyeceğiz. Pırıl pırıl bir gelecek sizleri bekliyor. Sizlere güveniyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum” diye konuştu.

Yönetici ve öğretmenlere de seslenen Turan,”Değişimi fırsat bilip, gelişimin yönünü ve niteliğini belirleyerek, çocuklarımıza yol gösterdiniz. Yılmadan, büyük bir tutkuyla öğrencilerimizin her gün daha da ilerlemeleri için çaba sarf ettiniz. Hep birlikte, her zaman daha iyi bir eğitim sunmanın sevdasıyla yarınlara daha emin adımlarla yürüyeceğimize ve başarılı çalışmalarla öğrencilerimizin hayatlarında değer katacağımıza inanıyorum. Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Turan, “Çocuklarınız için okullarımız ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmanız çok önemlidir. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerinizin başarılarını arttıracaktır. Eğitim öğretimin en önemli unsurlarından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Turan mesajına şu ifadelerle son verdi, “2017-2018 eğitim-öğretim yılında yepyeni ve daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyor; başarılarımızın kahramanları olan siz değerli öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimize saygılarımı sunuyorum.”