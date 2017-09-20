Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’ın ‘İlköğretim Haftası’ mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan mesajında, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu. Mesajında öğretmen, veli ve öğrencilere seslenen Turan; “Toplumlar; eğitim yolu ile bilgi ve birikimlerini, milli, manevi ve evrensel değerlerini, gelecek nesillere aktarırlar. Eğitim kuşaklar arasında bir köprü vazifesi görür. Her yeni kuşak bu birikime yaptığı katkı kadar Dünya’da söz sahibi olur. Çocuklarımızı uygarlığın yetişkin birer üyesi yapmak, araştıran ve sorgulayan, kendi kendine karar verebilen, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, sorunlara çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmek İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel görevimizdir. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım; mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp, yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Yeni nesillerin insan haklarına, insanlara ve düşüncelere saygılı, hoşgörülü, yeteneklerini geliştirebilen, düşünebilen, bilgiye ulaşabilen, çok okuyan, demokrasiyi, modern dünyanın değerlerini bilen bireyler olarak yetiştirilmelerine büyük önem verdiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller olarak şekillendirecek; insanlığa, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeye gayret edeceğinizi biliyorum. Değerli velilerimiz; sizlerin ve bizlerin ortak amacı öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmektedir. Bu ortak amacı gerçekleştirirken öğrencimize ve okullarımıza sahip çıkacağınıza, yönetici ve öğretmenlerimizle el ele vererek, çocuklarımızın önündeki engelleri birlikte aşacağınıza, ilgi ve desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Sevgili öğrenciler; sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bizim bütün gayretimiz, sizlerin iyi birer insan, iyi birer vatandaş olarak yetişmesi içindir. Önümüzdeki yüzyılın söz sahibi sizler olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim çalışanlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor; İlköğretim Haftası ve 2017-2018 eğitim öğretim yılının ülkemiz ve Ağrımız için hayırlı olmasını ve başarıyla geçmesini diliyorum” dedi.