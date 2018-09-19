Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan'ın ‘İlköğretim Haftası' mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, ‘İlköğretim Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan mesajında,” Eğitim; yeni kuşakların toplum içinde yerlerini alabilmesi için gereken bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerini ve kişiliklerini geliştirmelerini sağlayan, hayat boyu devam eden vazgeçilmez bir süreçtir. Bu nedenle eğitimciler olarak amacımız bilgiyi üreten, paylaşan, yeni anlayışlar geliştiren milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmektir. Büyük emek isteyen, sabır ve özveri gerektiren eğitim yolculuğunda, hep beraber el ele vererek, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, Ağrı'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyorum”dedi.