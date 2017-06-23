Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’ın Ramazan Bayramı Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında,”Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, toplumsal barışın güçlenmesine, dargınların barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden Ramazan Bayramına; milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramının tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize, ülkemize, milletimize, İslam alemi ve tüm dünyaya sevgi, barış ve huzur getirmesini dilerim”dedi.