Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,”Bireyde var olan bilgi ve sevgi ışığını yakmak eğitimin her zaman için vazgeçilmez unsuru olmuştur. İşte, geleceğimizin güvencesi, ülkemizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerindeki bu ışığı yakmak bizim de en büyük idealimizdir. Sevgi diliyle konuşan öğretmenlerimiz ve şefkatle kucaklayan velilerimizle eğitimin, karşılıklı bir etkileşim olduğu bilinci ile çocuklarımızla gönülden gönüle sevgi ve bilgi bağı kurmanın gayretindeyiz. Başarılı bireyler yetiştirirken aynı zamanda, yüksek insani değerlerimizi geleceğe taşımak için akıl ve bilginin yanında; sevgi ve saygı ile yoğrulmuş, milli ve manevi değerlerinin bilincinde ve en önemlisi bu değerlere sahip çıkmayı bilen öğrenciler olarak hayata atılmalarını sağlamak en büyük hedefimizdir. Her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde; bu hıza ayak uydurmak için başta tüm eğitimcilerimiz olmak üzere yöneticilerimiz, velilerimiz ile gerçeklere ve beklentilere uygun hedefler etrafında buluşmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitimde kalitenin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, demokrasi bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerimizin kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir”dedi.

Yöneticilere ve öğretmenlere seslenen Turan,”Eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan sizlerin, kendinizi sürekli geliştirmeniz, işinizi severek yapmanız, öğrencilerinize gönülden bir bağ, yürekten bir köprü kurmanız en büyük arzumuzdur. Okulunuzda ve sınıfınızda güçlü liderlik sergilemeniz, öğretmen ve öğrencilerimizin beklentilerine cevap vermeniz sarsılmaz bir hedefimizdir. Amacımız bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına sunabilen dinamik, özgüveni yüksek bir nesil yetiştirebilmektir”diye konuştu.

Velilere de seslenen Turan,”Bizlerin ve sizlerin ortak amacı öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmektir. Bu ortak amacı gerçekleştirmede sizlere de büyük görevler düşmektedir. Bu görev en başta öğrencimize ve okulumuza sahip çıkmak ve desteklemektir. Eğitimde başarının önemli şartlarından biri de öğretmen-öğrenci-veli dayanışmasıdır. Bu nedenle yöneticilerle ve öğretmenlerimizle daima diyalog halinde olmanız çalışmalarımızda bizlere güç katacaktır”ifadelerini kullandı.

Öğrencilere de seslenen Turan,”Sizler ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi ve yarınlarımızın umudusunuz. Bu bilinçle manevi değerlerini her zaman ön planda tutan, taklitçilik ve özentiden uzak, bizlere emanet bırakılan vatan topraklarına en güzel bir şekilde sahip çıkmak; aldığınız eğitim, gösterdiğiniz başarılarınız ve yaşadığınız güzel ahlakınız ile olacaktır. Bu vesile ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz tüm eğitim çalışanlarımız, velilerimize ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”dedi.