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25 Kasım 2017 14:37

Ağrı Milli Eğitim’den öğretmenlere yemek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezinde görev yapan öğretmenlere “24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

Ağrı Milli Eğitim’den öğretmenlere yemek

25 Kasım 2017 14:37


İbrahim Çeçen Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen yemek programına Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Deftardar Mehmet Tural, Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Milli Eğitim Müdür yardımcılar İshak Hasanoğlu, Özlem Çeçen ve Neriman Karakoç, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.


Yemek öncesi öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Vali Süleyman Elban, öğretmenlere çiçek dağıttı. Yemek sonrası öğretmenlere canlı müzik ziyafeti yapıldı.




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