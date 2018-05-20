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20 Mayıs 2018 23:04

Ağrı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Ağrı şehitleri memleketlerine uğurlandı

20 Mayıs 2018 23:04


Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK’lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Muş nüfusuna kayıtlı ve bekâr olan Piyade Asteğmen Cengiz Uslu şehit oldu, patlamada ağır yaralanan Tokatlı Er Recep Yıldırım kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan 2 güvenlik görevlisi için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Ambulanslardan silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin yapıldığı alana getirilen şehitlerin özgeçmişi okundu, ardından dualar edildi. Şehit Piyade Er Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı memleketi Muş’a, şehit Er Recep Yıldırım’ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Tokat’a uğurlandı.


Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Coşkun, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, vatandaşlar katıldı.




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