Ağrı Valiliği ödüllü istagram fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Ağrı Valiliği tarafından, yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın gücünden yararlanarak ülkemizde ve dünyada Ağrı'nın coğrafi, tarihi ve kültürel potansiyelini tanıtmak hedefiyle düzenlenen ödüllü istagram fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Ağrı Valiliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci Murat İbranoğlu, ikinci Mehmet Özcan ve üçüncü ise Esen Değer oldu.

Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.