İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Valiliği ödüllü istagram fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Ağrı Valiliği tarafından, yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın gücünden yararlanarak ülkemizde ve dünyada Ağrı’nın coğrafi, tarihi ve kültürel potansiyelini tanıtmak hedefiyle düzenlenen ödüllü istagram fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Ağrı Valiliği tarafından, yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın gücünden yararlanarak ülkemizde ve dünyada Ağrı'nın coğrafi, tarihi ve kültürel potansiyelini tanıtmak hedefiyle düzenlenen ödüllü istagram fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.


Ağrı Valiliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci Murat İbranoğlu, ikinci Mehmet Özcan ve üçüncü ise Esen Değer oldu.


Yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.