Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 11:05

Ağrı Valiliği’nden küçük Leyla için son dakika açıklaması

Ağrı’da ailesiyle 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ağrı Valiliği’nden küçük Leyla için son dakika açıklaması

24 Haziran 2018 11:05


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla’yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:


“Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına devam edilmekte. Aydemir’in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam ediliyor. Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç