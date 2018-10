Ağrı Valisi Elban: "Bizim inancımızda cami böyle bir şey değildir"

Ağrı'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuşan Vali Süleyman Elban, “Camiler bizim için sadece cuma namazı ve yılda iki defa bayram namazının kılındığı yerler değildir. Bizim inancımızda cami böyle bir şey değildir” dedi.

Ağrı İl Müftülüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler' temalı konferans düzenledi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, emekli müftü Ahmet Akgül, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, ve din görevlileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İl Müftüsü Tandoğan Topçu günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Programın devamında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, din görevlilerinin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Cami ve mescitlerin İslam dinindeki önemine değinen Vali Elban, bu hafta dolayısıyla cami ve din görevlilerinin konumunun sorgulanması ve doğru bir düzleme oturtulması gerektiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in hicret döneminde yaptığı ilk işin Medine'de mescit inşa etmek olduğunu hatırlatan Elban, bunun tesadüfi bir karar olmadığını vurguladı. Bu hafta dolayısıyla bir şeyin farkına varılması gerektiğinin altını çizen Vali Elban, "Camiler bizim için sadece cuma namazı ve yılda iki defa bayram namazının kılındığı yerler değildir. Bizim inancımızda cami böyle bir şey değildir. İkincisi önder konumunda olan imamlarda yine aynı şekilde sınırlı zamanlarda çok süratli bir şekilde kısa bir görev icra edip onlarda kapısını kilitleyip terk ettikleri bir yerde günün 5 vaktinde 5-10 dakika görev icra eden insanlar değildir” ifadelerini kullandı.

Camiyi hayatın merkezine oturtmamız gerektiğini dile getiren Vali Elban, "Hem din görevlilerimiz hem bizler camiye yeterince hizmet eder ve hayatın merkezine getirirsek hayatın merkezine gelince de din görevlisi olan arkadaşlarımızda tıpkı asrı saadette olduğu gibi. Onlar da camiyi sürekli yaşanan yaşatılan herkesin her an orada olabildiği düğününü de orada yapıyor, eğitimini de orada yapıyor, insanların derdine çareyi de orada buluyor. Uzlaşma da orada yapılıyor, dava da orada temizleniyor, her şey orada icra ediliyor. Demek ki biz sadece günün çok sınırlı bir zamanında çok süratli bir ibadet yapılıp tekrar kaçılan bir yer olmadığı orada görev yapan imamlarımızın da sadece namaz ibadeti ile görevli olmadığı algısını biz hayatımıza yerleştirirsek herhalde din anlayışımızda doğru biz düzelme oturur. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftayı özellikle böyle seçmesini kendi adıma böyle okuyorum. Asrı saadet ile bugün arasında kıyaslama yaparak da öyle olması gerektiği gibi düşünüyorum. Tabi ben bu işin uzmanı değilim” şeklinde konuştu.

Vali Elban, konuşmalarının ardından çeşitli camilerde gönüllü olarak çalışan din görevlilerine plaket takdiminde bulundu. Program emekli müftü Ahmet Akgül tarafından verilen konferansın ardından sona erdi.