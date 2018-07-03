Elban, düzenlediği bazın toplantısında, küçük Leyla’nın açlık nedeniyle öldüğünü, vücudunda darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin de bulunmadığını söyledi. Elan, yapılan otopsi sonucunda Leyla’nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, "Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum" dedi.

Elban, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ’kaçırılma mı kayıp mı’ sorusuna, "Kaçırılma" cevabını verdi.