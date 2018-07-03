Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 11:45

Ağrı Valisi Elban: "Leyla kaçırılmış ve açlık nedeniyle ölmüş"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Leyla Aydemir’in kaçırıldığını ve açlıktan öldüğünü söyledi.

Ağrı Valisi Elban:

03 Temmuz 2018 11:45


Elban, düzenlediği bazın toplantısında, küçük Leyla’nın açlık nedeniyle öldüğünü, vücudunda darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin de bulunmadığını söyledi. Elan, yapılan otopsi sonucunda Leyla’nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, "Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.


Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum" dedi.


Elban, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ’kaçırılma mı kayıp mı’ sorusuna, "Kaçırılma" cevabını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç