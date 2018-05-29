Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 15:33

Ağrı ve Kars’ta sağanak yağış sele dönüştü

Ağrı ve Kars’ta etkili olan sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü.

Ağrı ve Kars’ta sağanak yağış sele dönüştü

29 Mayıs 2018 15:33


Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan’da akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı kaydedildi.


Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağış, cadde ve sokaklar göle döndürdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.


Kars’ın da Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu.


Sel sularının doldurduğu derelerin kenarında bulunan tarım arazileri zarar gördü. İlgili ekipler sel sularını tahliye etmek için iş makineleriyle çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç