Ağrı ve Kars’ta sağanak yağış sele dönüştü

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan’da akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı kaydedildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağış, cadde ve sokaklar göle döndürdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Kars’ın da Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu.

Sel sularının doldurduğu derelerin kenarında bulunan tarım arazileri zarar gördü. İlgili ekipler sel sularını tahliye etmek için iş makineleriyle çalışma başlattı.