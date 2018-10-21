Ağrı'da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda pet şişelerin içerisinde gizlenmiş 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda pet şişelerin içerisinde gizlenmiş 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında bulunan Bölücek Köyü'nde operasyon yaptığı bildirildi. Operasyonda 6 tane pet şişesi içerisine gizlenmiş 10 kilo 626 gram uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.