Ağrı’da 12 üniversite rektörü ABD ve Trump’ı kınadı

Trump’u ortak basın açıklaması yaparak kınadı.

21 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan 12 üniversite Rektörü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Ağrı’ya geldi. Konukevinde gerçekleştirilen kahvaltı programının ardından ABD yönetimi ve Başkanı D. Trump’u kınamak için rektörlerin ortak imzası ile hazırlanan basın açıklamasını İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut okudu.

‘Türkiye’ye ambargo uygulaması oldukça düşündürücü ve ibret vericidir’

Üniversiteler arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Rektör Karabulut, NATO’da müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’ye karşı açık bir ekonomik savaş ilan ettiğini söyledi. Trump yönetiminin Türk halkı ve hukukunu yok saydığını vurgulayan Karabulut, “Amerika ve Türkiye arasında soğuk savaş döneminde başlayan ve gittikçe gelişen ilişkiler, zaman zaman Kıbrıs, Filistin, Irak ve Suriye gibi meselelerde büyük gerilimlere neden olmasına rağmen karşılıklı çıkarlar gözetilerek günümüze kadar devam etmiş, her iki ülke açısından da askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda olumlu gelişmelere sebep olan bu ilişkilerde Türkiye, her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna rağmen ABD’de Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, mesnetsiz bir saldırı süreci başlattığını görüyoruz. 250 vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan darbeci FETÖ mensuplarıyla ilgili hiçbir adım atmayan, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermekle yetinmeyip, bu terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunması ve Türkiye’ye ambargo uygulaması oldukça düşündürücü ve ibret vericidir” dedi.

‘ABD yönetimini şiddetle kınıyoruz’

ABD yönetiminin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini kaydeden Rektör Karabulut, “En üst seviyede bilgi üreten kurumların yöneticileri olarak bizler de gençlerimizi daha bilgili, üretken ve sorumluluk sahibi fertler olarak yetiştirip, bilgiyi üretime ve teknolojiye dönüştürerek ülkemize yönelik bu ve benzeri haksız saldırılara karşı durmayı görev addetmekteyiz. Aynı dönemde atanmış, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde görev yapan 12 üniversite rektörü olarak ABD yönetimini, aldıkları fevri ve haksız ambargo kararı dolayısıyla şiddetle kınıyoruz. Alınan bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadelerini kullandı.

‘Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sloganı rahatsız etmektedir’

Programın devamında konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “Ne acıdır ki hepimizin şu anda yaşadığı olay Amerika yönetimi ve Başkanı Trump’ın Türkiye’ye başlattığı bir savaştır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sloganı rahatsız etmektedir. Trump daima her şeyi kontrol altında tutmak istemektedir. Türkiye üzerine düşeni stratejik ve müttefik olarak her zaman yapmıştır. Türkiye üzerine düşeni ve sorumluluğunu bilen bir ülkedir. Ama şu anda yapılanlara baktığımızda gerçekten yürekler sızlamaktadır” şeklinde konuştu.

‘Arık kartları açık oynamaya başladılar’

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban ise yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye’ye karşı yapılanların tarihsel olarak o kadar uzak olmadığını dile getirdi. Uzun zamandır bu coğrafyanın saldırı altında olduğunu ve yapılan saldırıların her zaman bertaraf edildiğine değinen Elban, “ Son dönemlerdeki saldırıların bir anlamı var. Genelde yaptıkları saldırılarda savaş dışında hep kapalı yapıyorlardı. Yani yapan yaptığını göstermemeye çalışıyordu. Ya da başka türlü göstermeye çalışıyorlardı. Arık kartları açık oynamaya başladılar. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana, zaten darbeye de açık destek verdiler. Son olaylarda da böyle çok net ve açık davranmaya başladılar. Buda herhalde yeni ternt olsa gerek. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere milletimizin hiçbir ferdi bu tür bizi aşağılayıcı ya da bizleri yok sayan tavırlara boyun eğmesi ve görmezden gelmesi mümkün değildir. Biz kendim imkânlarımızla, gücümüzle, bilgi birikimi ve değerlerimizle ve her şeyden önce inançlı bir millet şuuruyla bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Rektörler tarafından gerçekleştirilen ABD yönetimi ve Başkanıı D. Trump’ı kınama açıklamasına Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve misafir konuğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.