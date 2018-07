Ağrı’da 15 Temmuz yürüyüşü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ağrı’da Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) bileşenleri tarafından akşam namazından sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Kerem Engin, 16 Temmuz darbe girişimini kınadı. Darbeye karşı olduklarını ve demokrasiden yana olduklarını belirten Engin, 15 Temmuz’un halkın zaferi olduğunu dile getirdi. Engin, “15 Temmuz 2016 yılında vicdanları satılmış, ruhları kirlenmiş hain bir oluşum tarafından milletimizin varlığına birlik ve beraberliğine ülkemizin geleceğine kastedilmek istendi. Yapılmak istenen alçak darbe girişimi bu vatanın doğusundan batısına her karış toprağındaki inançlı, onurlu ve izzetli evlatlarının canları pahasına ortaya koyduğu direnişle bertaraf edildi. Onun için her birimiz şu an içinde bulunduğumuzu tutumu ve konumu doğru muhasebe etmeli ve ona göre davranmalıyız. Aksi takdirde hiçbir zaman bu küresel zorbaların boyunduruğundan kurtulamaz ve bizlere takılmaya çalışılan prangalara mahkum olmaya devam ederiz. Bu vesile ile bizler Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu bileşenleri olarak bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan hain FETÖ yapılanmasını ve alçak işbirlikçilerini lanetliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümüze girdiğimiz bu günlerde her türlü darbe girişimine karşı olduğumuzu bir ker daha buradan ilan ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Başkan Erdoğan’ın fotoğraflarını ellerinde dalgalandırarak Cumhuriyet Caddesi’nden başlayarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşte sık sık ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez, ‘Dik dur eğilme bu millet seninler, ‘Kahrolsun FETÖ’ ve ‘İdam isteriz’ sloganları atıldı. Yaklaşık olarak 2 kilometre yürüyen vatandaşlar Ağrı Valiliği önüne gelerek burada devam eden 15 Temmuz nöbetine katıldı. Valilik önünde devam eden nöbete yediden yetmişe Ağrılı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Nöbette yerel bir ilahi sanatçısı tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı nöbet devam ediyor.

Valilik önünde devam eden nöbete, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Sekreteri Erhan Tenekeci, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti il teşkilatı ve binlerce vatandaş katıldı.