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Ağrı'da 2 taksi kundaklandı

Ağrı’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halinde olan 2 ticari taksi kundaklandı.

Ağrı'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halinde olan 2 ticari taksi kundaklandı. İki kardeşe ait taksiler kullanılamaz hale geldi.


Olay, Ağrı merkez Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde olan 04 T 0014 ve 04 T 0016 plakalı ticari taksiler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kundaklandı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar yardıma koştuktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen 2 ticari taksinin İsa ve Musa İlgi kardeşlere ait olduğu öğrenildi.

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