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25 Şubat 2018 10:37

Ağrı’da 200 yetime giyim yardımı yapıldı

Ağrı’ya gelen İHH İstanbul Ümraniye Kadın Kolları gönüllüleri ‘Kardeşlik Köprüsü’ projesi kapsamında Ağrı İHH Şubesi gönüllüleri ile birlikte 200 yetim çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı.

Ağrı’da 200 yetime giyim yardımı yapıldı

25 Şubat 2018 10:37


İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ümraniye Temsilciliği Kadın Kolları gönüllüleri ‘Ümraniye’den Ağrı’ya Kardeşlik Köprüsü’ projesini hayata geçirmek için Ağrı’ya geldi. Batıdan doğuya kardeşlik elini uzatan gönüllüler, İHH Ağrı Kadın Kolları gönüllüleri ile birlikte bir giyim mağazasında bir araya gelerek 200 yetim çocuğa giyim ve ayakkabı yardımında bulundu. Gönüllüler, gruplar halinde mağazaya getirilen yetim çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederek kıyafet seçme konusunda yardımcı oldu. Mağazada istedikleri ürünleri alan çocukların mutluluğu ve heyecanlı oluşu görülmeye değerdi. Mont, kazak, Ayakkabı gibi ürünleri alan yetim çocuklar alışveriş sonrasında İHH gönüllülerine teşekkür etti.


‘Doğu ile batıyı ayrıştırmaya çalıştırıyorlar, ama biz hepimiz kardeşiz’


Yapılan proje hakkında açıklamalarda bulunan İHH Ümraniye Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Yıldız Hacıosmanoğlu, Ümraniye’de 3 hafta süren çalışmaların ardından projeyi tamamlayıp Ağrı’ya geldiklerini ve burada kıyafet ve ayakkabıları çocukların kendisi seçtiğini söyledi. Amaçlarının çocukların mutlu olmasını sağlamak olduğunu ve çocukların gülmesi ile dünyanın daha da güzelleşeceğini belirten Hacıosmanoğlu, çocukları mutlu görünce kendilerinin de çok mutlu olduğunu kaydetti. Çocukların çok mutlu olduğunu ve gözlerinin parladığını ifade eden Hacıosmanoğlu, “Bizimde amacımız çocukların mutlu olmaları, o yüzden bu hayır işlerine vesile olan herkesten Allah razı olsun. Kardeşlik projesi sayesinde birleşerek kardeş oluyoruz. İnşallah bu doğu-batı köprüsünü oluşturur, bunun da amacı o zaten, doğu ile batı birleşsin ve kardeş olsunlar diye. Çünkü ciddi bir sıkıntı var, doğu ile batıyı ayrıştırmaya çalıştırıyorlar, ama biz hepimiz kardeşiz ve bu nedenle böyle bir proje yapıldı.


Yapılan yardımlardan oldukça mutlu olduklarını dile getiren yetim çocuklar, istedikleri kıyafetleri alma konusunda kendilerine yardımcı olan İHH gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.




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