Ağrı'da 3 bin 500 balya ot küle döndü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Ayrancık köyünde çıkan yangında 3 bin 500 balya ot küle döndü. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını 7 saatte söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Ayrancık köyünde binlerce ot balyanın bulunduğu alanda saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler ilk olarak kendi imkanları ile müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yangının gittikçe büyüdüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 8 kişilik 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yangını söndürmek için büyük çaba sarf eden ekiplerin yardımına belediyeye ait kepçeler yetişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken kepçeler de yanan balyaları ayırdı. Sabah saatlerinde yangını kontrol altına alan ekipler 7 saat süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında 3 bin 500 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler tedbir amaçlı çevrede çalışma başlattı.