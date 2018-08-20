Ağrı’da 4 gün önce kaybolan gençten haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, 6 ay önce askerlik görevini tamamladıktan sonra İzmir’e giderek inşaatlarda çalışan Emrah Budak geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Yeltepe köyünde ikamet eden ailesinin yanına geldi. Emrah Budak, 16 Ağustos Perşembe günü askerlik arkadaşının düğününe gitmek için evden ayrıldı. Evden ayrılan Budak’tan bir daha haber alınamadı. Her yerde çocuklarını arayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

Kaybolan Emrah’ın babası Bişar Budak, “Allah rızası için çocuğumu gören ve duyanlar bizleri haberdar etsinler buradan devletin tüm güvenlik kuvvetlerine de sesleniyorum. Oğlumun başına bir iş gelmesinden korkuyorum, 4 gündür oğlumdan haber alamıyoruz. Oğlumun telefonuna da ulaşamıyoruz. 4 gündür tüm aile perişan durumdayız. Oğlumdan bir haber bekliyoruz bize yardımcı olun. Oğlumu görenler lütfen bize haber versinler” dedi.