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Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken ilçedeki bazı okullar boşaltılarak, öğrenciler tahliye edildi. Eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Patnos ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde saat 11.03'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Patnos ilçesinde korkuya neden olurken, Van'ın Erciş ilçesi ve Ağrı merkezde de hissedildi. Sarsıntıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


Paniğe yol açan deprem nedeniyle bazı okullar boşaltılarak, öğrenciler tahliye edildi. Eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.


Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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