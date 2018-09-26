Ağrı'da 50 ton ot ve saman küle döndü

Ağrı'da iki farklı yerde çıkan yangında 50 ton ot ve saman küle döndü. İtfaiye ekipleri saatlerce süren çalışmanın ardından her iki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Eskiharman köyünde bazı tarlalarda yakılan anız rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktı. Gittikçe büyüyen yangın başka tarlalarda üst üste yığılan samanların olduğu bölgeye sıçradı. Anız ateşinin samanların olduğu alana hızla yayıldığını ve samanların yandığını fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek istedi. Yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 2 itfaiye aracından oluşan 8 kişilik ekip geldi. Ekipler 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 30 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ağrı merkez Fatih Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangında da yüzlerce balya ot yandı. Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Esentepe mevkiinde Murat Hansu adlı vatandaşa ait müstakil evin bahçesinde bulunan balya otlar henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında 20 ton ot yandı. Ekipler yanan otların kokusunun çevreye rahatsızlık vermemesi için iş makineleri ile şehrin dışına çıkardı. Kentte çıkan her iki yangında toplamda 50 ton ot ve saman yanarak küle döndü.