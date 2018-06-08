Ağrı’da 60 engelli öğrenci karneleri aldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından koordine edilen sağlık sorunları nedeniyle okula devam edemeyen 60 öğrenciye “Evde Eğitim Hizmetleri” uygulaması kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar 112 öğretmen tarafından evlere gidilerek eğitim verildi. Eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle evde eğitim gören 60 öğrenci karnelerini aldı. Karne alma mutluluğunu yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,” il genelinde sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 28 ilkokul, 26 ortaokul, 6 lise olmak üzere toplam 60 öğrencimize 112 öğretmenimiz tarafından evde eğitim verilmiştir”dedi.

Bugün 60 öğrencinin karne aldığını dile getiren Turan, “2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Müdürlüğümüzün vizyonu olan “Hayata hazır sağlıklı bireyler yetiştirmek için yenilikçi uygulamalarla üreten ve sürekli gelişen bir eğitim birlikteliği” doğrultusunda bu eğitim-öğretim yılını da mutlu ve başarılı geçirmenin sevincini yaşıyorum. Bu sevincin yaşanmasında emeklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarda görev yapan yönetici, öğretmen, ve destek personeli bütün arkadaşlarımı, ayrıca çocuklarının gelişimlerine destek sağlayan ailelerini tebrik ediyorum. Geçmiş çalışmalarımıza bakarak ufku göremeyiz ancak atacağımız bütün adımlar bize güç ve ışık verir. Bu anlamda yeni eğitim öğretim yılına şimdiden umutla bakıyoruz”dedi.

Öğrencilere seslenen Turan,”Okul sadece bilimsel bilginin verildiği mekanlar değil aynı zamanda kültür, sanat gibi öznel kaynaklı derslerin de verildiği eğitim kurumlarıdır. Okullar hayattır. Hayat okulu içerisinde başarılar da başarısızlıklar da vardır. Almış olduğunuz karne, bu öğretim yılında alınan tüm notlarınızın ortalamasıdır ve derslerdeki akademik bilgi düzeyini gösterir. Dolayısıyla karnenizdeki notlar, kişilik değerinin veya zekanın değil, yapılan çalışmaların ve sergilenen çabanın bir göstergesidir. Kazandığınız akademik gelişim, alınan notlar, sınav sonuçları kadar duygusal ve davranışsal gelişim, kazanılan sosyal beceriler ve sahip olunan insani değerler de son derece önemlidir. Geleceğimizin teminatı olarak sizlere yürekten inanıyorum”ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Turan,”Tatil döneminin sağlıklı bir şekilde planlanması ve değerlendirilebilmesi açısından değerli anne babalarımız da dikkatli olmalı, tatilin nitelikli bir şekilde geçmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geçirilecek bir tatil aile içi ilişkiyi geliştirme, duygusal birlikteliklerin artması ve birlikte geçirilen zaman açısından da bir fırsat oluşturacaktır. İlimizin eğitim sorumluluğunu paylaştığımız yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve destek personelimizle birlikte bizler, öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı kişilikler olarak yetişmesinde, bilgiye en doğru ve güvenli biçimde erişmelerinde hep yanlarında olacağız. Öğretmenlerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak tekrar buluşmak ümidiyle iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum”dedi.