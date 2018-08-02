Ağrı’da ’86. Alt Güvenlik Komite’ toplantısı yapıldı

Alt Güvenlik Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 86. Alt Güvenlik Komite toplantısında iki ülkenin sınır güvenliği ve terör konusu konuşuldu. Toplantıya, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Vali V. Kemal Duru, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Urumiye Başkonsolosluğu Ateşe Yardımcısı Nazım Akarkamçı, Ağrı İl Jandarma Komutan V. Gürgün Derililioğlu, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Ağrı İl Emniyet Müdür V. Levent Akbaş, Iğdır İl Emniyet Müdür V. Necdet Çoban, Gürbulak Gümrük Bölge Müdür V. Ramazan Turan ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, Ağrı’nın ev sahipliğinde İran heyetini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Elban, “Serhat şehrimiz Ağrı İlinde sizleri ağırlamak, şahsım ve Iğdır Vali Vekilimiz Kemal Duru ve beraberimdeki heyet üyelerimize büyük bir mutluluk vermiştir. Ülkemize hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirtirim. Gerçekleştirmekte olduğumuz bugünkü 86. Alt Güvenlik Komite Toplantımızın iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahlarına olumlu katkılar sağlayarak, ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurları ile en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.