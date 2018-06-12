Ağrı’da Abdurrahman Önül rüzgarı

Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı sanatçıları Ağrı’ya getiren Ağrı Belediyesi bayrama sayılı günler kala ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül’ü vatandaşlarla buluşturdu. Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen Ramazan ayı konserlerinde tasavvuf müziğinin güçlü sesi Abdurrahman Önül sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Abdurrahman Önül, program boyunca birbirinden güzel ilahilerini Ağrılı vatandaşlar için seslendirdi. Ağrı’ya her geldiğinde büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade eden sanatçı Önül, bir kez daha Ağrı’da konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konserin sonunda ise Belediye Başkan Yardımcısı Halit Aydemir, İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül’e günün anısına plaket verdi. Önül, kendisini Ağrılı vatandaşlarla buluşturan Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban’a teşekkür etti.