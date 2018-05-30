Ağrı’da “AB’yi Keşfediyor Projesi”

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, “2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği’nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.Avrupa Birliği ekonomik ve politik bir birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona oldukça fazla önem vermektedir. Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemleri arttırmak amacıyla üyeler arası, Avrupa Birliği programları ve projeleri oluşturulmuştur. AB Projeleri’nin temel hedefi, Topluluk Müktesebatı’nda ve Avrupa Birliği’ni kuran Antlaşmalarda da belirtildiği gibi, AB’nin iç ve dış politikalarını en iyi şekilde yerine getirmektir. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmelerinin ve Avrupa Birliği’nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin en az teknik müzakere sürecinin başarılı sürdürülmesi kadar önemli olduğundan hareketle, müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından başvurusu yapılan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilen Teknik Destek Projeleri kapsamında kentte görev yapan öğretmenler ‘AB’yi Keşfediyor’ projesi ilimizdeki öğretmenlerimizin Avrupa Birliği sürecinde farkındalıklarının artırılmasının yanında sizlere proje hazırlama teknikleri, proje nasıl yazılır, proje yazılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilenmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Eğitim 34 öğretmene verilmiş olup 30 saat sürmüştür. Bu süreçte eğitimlerin tamamlanması ile proje ekipleri tarafından ilimiz geneli tüm eğitim kurumlarından aktif proje çalışmaları yapılaması için il eğitim kurumları proje koordinatörleri seçilmiştir, bu ekiple beraber projeler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Eğitim kurumlarımız tarafından AB projeleri ile ilgili teşvik edici faaliyetler hazırlanarak ilimizde AB proje çalışmaları yaygınlaştırılması sağlanacaktır. AB hibeleri kapsamında daha tecrübeli proje ekipleri eğitim kurumlarından oluşturulmuş ve proje çalışmaları kapsamında il AB proje başvuru sayılarının artırılması hedeflenmektedir”dedi.