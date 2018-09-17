Ağrı'da ‘Ahilik Haftası'nda vatandaşlara ikram yapıldı

Ağrı'da ‘Ahilik Haftası' etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi vatandaşlara ahi pilavı ve helva ikramında bulundu.

Ağrı'da 17-23 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde kent merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eski Van Caddesi'nde gerçekleştirilen programa ahiler temsili Ahi Evran ile Derviş kıyafetli esnaflar hazır bulundu. Program Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esnafın Ahilik Haftasını kutlayan Vali Elban ve Milletvekili Çelebi daha sonra vatandaşlara ahilik helvası ve pilav dağıttı. Burada basın mensuplarına açıklarda bulunan Vali Süleyman Elban, program kapsamında vatandaşlara ikramda bulunduklarını söyledi. Ahiliğin önemine değinen Vali Elban, “Ahilik bir yaşam biçimidir. Ahiliği sanatıyla ve yaptığı iş ile anılan kişi değildir. Aile hayatından toplumsal ilişkisine, devlet hayatından çarşıdaki vatandaş ile olan ilişkisine bir bütün olarak yaşam şeklidir. Ve öyle olduğu içindir ki Büyük Selçuklu Devleti dağıldıktan sonra yeniden bir imparatorluk kurulurken çok önemli görevli görevler üstlenmiş. Adeta Osmanlı Devleti'nin hamurunun mayası olmuş. 600 yıl ayakta duran bir imparatorluğun oluşumunda çok önemli görevler üstlenmişti” dedi.