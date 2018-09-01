Ağrı’da arı kovanları dağıtıldı

Ağrı’da arıcılığın yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında kovan almaya hak kazanan arıcılar ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda arıcılara 40’ar adet kovan dağıtımı yapıldı. Uzun yıllardır Ağrı’da bal ürettiklerini söyleyen arıcılar yapılan kovan desteği ile önümüzdeki sene yaz mevsiminde daha fazla bal üretebileceklerini belirtti. Ağrı balının oldukça kaliteli olduğunu ve ülkenin dört bir yanına gönderildiğine değinen arıcılar, amaçlarının daha fazla bal üretip kentin ekonomisine katkı sunmak olduğunu ifade etti.