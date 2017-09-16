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16 Eylül 2017 10:47

Ağrı’da arı sütünün kilosu 3 bin liradan satılıyor

1632 rakımlı Ağrı’da yaylalarda ve köylerde arıcılar tarafından elde edilen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen arı sütünün kilosu 3 bin liraya satılıyor.

Ağrı’da arı sütünün kilosu 3 bin liradan satılıyor

16 Eylül 2017 10:47


Dünya’da üretilmesi en zahmetli ve en pahalı sütü olan arı sütünü yediden yetmişe herkes kullanabiliyor. Arı sütünün vatandaşlar arasında bağışıklık sisteminden, kısırlık ve unutkanlık başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Buzdolaplarında muhafaza edilen arı sütünün kilosu 3 bin liradan alıcı bekliyor. Dünyanın en pahalı ürünleri arasında gösterilen arı sütünü vatandaşlar çoğu zaman bal üreten yerlerden alıyorlar. Gram halinde de satılan arı sütünün 5 gramı 15 liradan satılıyor.


Kent merkezine bağlı Çakıroba Köyü’nde uzun yıllardır arıcılık yapan Caner Altın ve ailesi ürettikleri arı sütünü baharat dükkânlarında satıyorlar. Köyde 200 kovanla arıcılık yaptıklarını söyleyen Altın, arı sütünün dünya’da en pahalı ürünlerden olduğunu ve vatandaşların kilo olarak alamadıklarını belirtti. Arı sütünün onlarca hastalığa faydalı olduğunu vurgulayan Altın, “Biz köyümüzde uzun bir süredir arıcılık faaliyetleri ile uğraşıyoruz. Ballarımızı hem iş yerimizde hem de sipariş üzerine Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Elimizde bulunan arıların çok zahmetli ve ince işçiliği ile elde edilen arı sütüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kilo işi satamasak ta gram halinde satıyoruz. Yüzlerce müşterimiz var, arı sütünün faydaları satmakla bitmez, pahalı olmasının nedeni çok az bulunması ve çok faydalı olduğundandır” dedi.




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