Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:20

Ağrı’da arpa ve buğdaylar torbalara doldurularak saklanıyor

Ağrı’da tarlaların biçilmesi ile birlikte biçilen arpa ve buğdaylar patos’a vurulduktan sonra vatandaşlar tarafından torbalara dolduruluyor.

Ağrı’da arpa ve buğdaylar torbalara doldurularak saklanıyor

10 Eylül 2017 14:20


Ağrı’da Temmuz ayında başlayan ve 2 ay süren tarım alanların biçilmesi ve toplanmasının ardından patos’a vurularak elde edilen arpa ve buğdaylar çiftçiler tarafından büyük bir özveri ile birbirinden ayırt ediliyor. Evlerin bahçelerine serilen arpa ve buğdaylar torbalara doldurularak bir kısmı zekâta ayrılırken bir kısmı da önümüzdeki yıl tarlaların ekilmesinde kullanılmak üzere saklanıyor. Vatandaşlar torbalara doldurulan arpa ve buğdayları daha sonra sırtlarında taşıyarak kışın farelerden korunması için evlerde kiler olarak adlandırılan yerlerde muhafaza ediyorlar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç