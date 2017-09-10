Ağrı’da arpa ve buğdaylar torbalara doldurularak saklanıyor

Ağrı’da Temmuz ayında başlayan ve 2 ay süren tarım alanların biçilmesi ve toplanmasının ardından patos’a vurularak elde edilen arpa ve buğdaylar çiftçiler tarafından büyük bir özveri ile birbirinden ayırt ediliyor. Evlerin bahçelerine serilen arpa ve buğdaylar torbalara doldurularak bir kısmı zekâta ayrılırken bir kısmı da önümüzdeki yıl tarlaların ekilmesinde kullanılmak üzere saklanıyor. Vatandaşlar torbalara doldurulan arpa ve buğdayları daha sonra sırtlarında taşıyarak kışın farelerden korunması için evlerde kiler olarak adlandırılan yerlerde muhafaza ediyorlar.