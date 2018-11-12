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Ağrı'da aşiret mensubu AK Parti'de aday adayı

AK Parti aday adaylık başvurularının son günü olması ile Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Pileki (Plekan) aşiret mensubu İsmet Taşdemir başvurusunu yaptı.

AK Parti aday adaylık başvurularının son günü olması ile Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Pileki (Plekan) aşiret mensubu İsmet Taşdemir başvurusunu yaptı. Taşlıçay'da uzun süredir halk arasında konuşulan siyasi tecrübelere sahip İsmet Taşdemir, il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanlığı ve Doğubayazıt ilçe koordinatörlük görevlerinden istifa ederek bugün itibarı ile resmi başvurusunu Taşlıçay ilçe başkanlığına yaptı.


Büyük bir kitle ile başvurusunu yapan Taşdemir; İlçede birleştirici bir ekip ile yola çıkacağını söylersek şöyle devam etti.


"Değerli Taşlıçaylı hemşehrilerim, kıymetli büyüklerim, aziz dostlarım, arkadaşlarım ve akrabalarım; öncelikle en kalbi duygularla hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki yerel seçimlerde Taşlıçay ilçe belediye başkanı adayı olacağım. Bu vesileyle bugün sizlere aday adaylığımı açıklamak için buradayım. Bütün samimiyetiyle beni destekleyecek ve çalışacak tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda şimdiden teşekkür ederim. Meselenin sen ben  davası olmadığının, Taşlıçay'ın yarınları ve çocuklarımızın geleceği olduğunun hepimiz farkındayız. Her zaman olduğu gibi bu seçim sürecini de toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Aday adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Taşdemir, AK Parti'nin tüm adaylarına teşekkür ederek bu toplulukla birlikte belediye başkan adayı olacak kişiye destek olacağını açıkladı.


Ağrı il merkez ve diğer ilçelerden de toplantıya katılan Ak parti teşkilatlarına teşekkür eden başkan Taşdemir'e ilçe merkezden Azeri, Karapapak ve diğer aşiretlerden de destek geldi.

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