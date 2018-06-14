Ağrı’da bayram hareketliliği devam ediyor

Her yıl olduğu gibi bu yılda bayram alışverişlerine birkaç gün önceden başlayan Ağrılı vatandaşlar bayramın yaklaşması ile birlikte kent merkezine akın etti. Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi’ne esnaflar ve işgortacılar tarafından tezgâh kuruldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan alışveriş hareketliliği sahura kadar devam ediyor. Vatandaşlar giyim, şekerleme ve baklavaya yoğun ilgi göstererek yoğun kalabalık oluşturuyor. Günlerdir alışveriş yapan vatandaşlar esnafında yüzünü güldürüyor. Son 3 gündür vatandaşların yoğun bir şekilde bayram hazırlığı yatıklarını söyleyen bazı esnaflar, bayramın bereket getirdiğini ve yapılan alışverişlerle çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Vatandaşları giyim başta olmak üzere tatlı çeşitlerine de yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren esnaflar satışlardan oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Bayram hareketliliğinin sabah saatlerine kadar devam edeceği bekleniyor.