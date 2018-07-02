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02 Temmuz 2018 17:05

Ağrı’da bilgilendirme toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2018 Merkezi Sınav ve Yerel Yerleştirme" ile "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı’da bilgilendirme toplantısı

02 Temmuz 2018 17:05


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığında Halk Merkezi salonunda yapılan toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, ilçe milli eğitim müdürleri, sorumlu şube müdürleri, ilde bulunan tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görevli okul müdürleri, tüm ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile tercih işlemlerinden sorumlu rehber öğretmenler katıldı. Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili Ağrı’da yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleriyle koordineli bir şekilde her türlü tedbirin alındığını ve hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını bildirdi. Milli Eğitim Ortaöğretim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu hakkında sunum yapıldı.




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