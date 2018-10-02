Ağrı'da bir eve hapsedilmiş 250 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da, insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklanırken bir eve hapsedilmiş 250 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen kaçak göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık üç aylık teknik takiple şebekenin Türkiye ve İran bağlantısını tespit eden ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklanırken Ağrı'da bir eve hapsedilmiş 250 kaçak göçmen yakalandı.

Kişi başı 2 bin ila 3 bin dolar alan şebekenin Türkiye'deki üyelerinin kaçak göçmenleri evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları belirlendi.