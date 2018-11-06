Ağrı'da Boks Şampiyonası düzenlenecek

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 13-17 Kasım'da Ağrı' da yapılacak.

Ağrı'da 13 Kasım'da başlayıp 4 gün sürecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası açılış maçı 14 Kasım tarihinde saat 16.00'da başlayacak. Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, “Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3 . Grup müsabakaları, 13-17 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 BİN 500 seyirci kapasiteli spor salonunda gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan şampiyonaya 28 ilden yaklaşık olarak 200 sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz. Tüm Ağrı halkını ve boks severleri ilimizde yapılacak olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına davet ediyoruz. Şampiyonaya katılacak olan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.