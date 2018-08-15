Ağrı’da caddeleri şemsiyeler süslüyor

Ağrı Belediyesi Şemsiyeli Sokak Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, kent merkezinde bulunan İşletme Caddesi ve Terziler Caddesine farklı renklerde yüzlerce şemsiye yerleştirildi.

Gökkuşağının 7 renginden oluşan şemsiyeler uygulandıkları sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Caddeleri süsleyerek ortaya estetik bir görüntü sunan rengarenk şemsiyeler vatandaşların güneşten korunmasını da sağlıyor. Ağrı’da bir ilk olan şemsiyeli caddeler fotoğraf meraklı vatandaşlarında uğrak yeri haline geldi. Şemsiyelerin asılması ile birlikte yoğun olarak kullanılan yaya yolu renkli ve estetik bir görünüm kazandı. Şemsiyelerin asılmasının ardından vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzel anları ölümsüzleştirmeye başladı.