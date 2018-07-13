Ağrı’da çocuklar 15 Temmuz Şehitleri için yüzdü

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen turnuvaya katılan 80 sporcu, 15Temmuz Demokrasi Şehitleri için kulaç attılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri adı altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce etkinliklerin üçüncü gününde Badminton ve Yüzme müsabakaları gerçekleştirildi. 15 Nisan Spor Salonunda gerçekleşen Badminton müsabakaları yanı sıra Yarı Olimpik Yüzme havuzunda, sporcular 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için kulaç attılar.

Gerçekleşen yüzme müsabakalarını Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve sporcu velileri izledi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından takdim edildi.