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23 Aralık 2017 11:08

Ağrı’da çocuklar karın tadını kızaklarla kayarak çıkarıyor

Soğuk hava ve sisin etkili olduğu Ağrı’da, Yukarı Ağadeve köyünde bulunan çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı.

Ağrı’da çocuklar karın tadını kızaklarla kayarak çıkarıyor

23 Aralık 2017 11:08


Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Ağadeve köyünde yaşayan çocuklar, hafta sonları başta olmak üzere boş zamanlarını kayarak değerlendiriyor. Tahta kızaklar ve plastik kaplarla köyün etrafında bulunan dağların yolunu tutan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kayıyor. Kızaklarla önceden kayılacak yerleri ayarlayan çocuklar, uzunlukları 100 metreyi bulan dağların en yüksek noktasından köyün içine doğru birbirleri ile yarışırcasına kayıyor. Hızlı bir şekilde kızaklarla kayan çocuklar, zaman zaman kızaklardan yere düşüyor. Kaymaktan oldukça keyif aldıkları görülen çocuklar, kış mevsiminde köyde başka bir aktivitenin olmadığını ve her kış olduğu gibi bu kışta kaydıklarını söyledi. Havaların bazen çok soğuk olduğunu belirten çocuklar, kaymaktan büyük bir zevk aldıklarını anlattı. Tahtalarla yaptıkları kızaklarla kaydıklarını ifade eden çocuklar, akşamları evde ders çalıştıklarını vurguladı.




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