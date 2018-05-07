Ağrı’da deprem nedeniyle 2 katlı evde hasar oluştu

3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 katlı bir evde çatlamalar oluştu. Paniğe neden olan depremde çok sayıda vatandaş kendisini dışarı attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ağrı - Cumaçay’da saat 21.18’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi fark eden çok sayıda vatandaş kendisini dışarı atarak beklemeye başladı. Büyük korku yaşayan bazı vatandaşlar yanlarına battaniye alarak bebek ve çocuklarını evlerinin önünde soğuktan korumaya çalıştı. Depremin şokunu yaşayan bir aile ise kent merkezine yakın köylerine gitti. Kent genelinde hissedilen deprem nedeniyle Kazım Karabekir Mahallesi’nde ikamet eden Çilli Yakut adlı kadının 2 katlı evinde çatlamalar oluştu. Büyük tehlike atlatarak kendilerini dışarı atan aile fertleri korku ve panik yaşadı. Evin duvarları çatlarken, ailede can kaybı ve yaralanma olmadı.

Deprem anında evde olduklarını söyleyen Çilli Yakut, dışarıda çok sayıda vatandaş gördüklerini ve kendilerinin de dışarıya çıktığını belirtti. İçeriye geldiklerinde duvarın çatlamış olduğunu ifade eden Çilli, “Korktum, evin hepsi çatladı. Ben ihtiyarım eşim yaşlı Kim yapacak bu evi” dedi.