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Ağrı'da dilencilerin yer kavgası

Ağrı’nın en işlek caddesinde yer yüzünden kavga eden iki dilenciyi çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Ağrı'nın en işlek caddesinde yer yüzünden kavga eden iki dilenciyi çevredeki vatandaşlar ayırdı.


Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde iki dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını isteyemeyen dilenci diğer şahsın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri barıştırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Kısa süre sonra bir dilenci yerde oturan dilenciye terlikle vurduktan sonra vatandaşlarca başka yere gönderildi. Dilencilerin kavgası vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

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