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02 Temmuz 2017 21:33

Ağrı’da domuzlar yerleşim alanlarına indi

Ağrı’da dağlarda aç kalan ve yiyecek bulamayan domuzlar yol kenarına indi.

Ağrı’da domuzlar yerleşim alanlarına indi

02 Temmuz 2017 21:33

Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ağrı ile Taşlıçay ilçesi arasında bulunan D-100 karayolu yanına kadar gelen domuz sürüsünü gören sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Domuzları gören ve cep telefonu ile fotoğraflarını çeken Ömer Demirci adlı vatandaş, domuzları gördüğünde yolda seyir halinde olduğunu söyledi. Aracını durdurup fotoğraf çeken Ömer Demirci domuzların yol kenarına kadar inmesi nedeniyle oldukça şaşırdığını belirtti. Domuzları ilk kez gördüğünü bu nedenle şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ömer Demirci, “Ben İzmir’den bayram tatili için memleketim olan Ağrı’ya geldim. İlçe merkezinden aracımla Ağrı’ya hareket ediyordum. Yolu yarılamışken yolun sağ tarafında gözüme bir iki hayvan ilişti, bende ilk olarak eşek veya inek zannettim. Dikkatli bakınca domuz olduklarını anladım. Daha sonra aracımı durdurup fotoğraflarını çektim. Hayatımda ilk defa domuz gördüğüm için çok heyecanlandım. Büyük ihtimalle aç kaldıkları için yerleşim alanlarına kadar geldiklerini düşünüyorum” dedi.




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