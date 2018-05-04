Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 18:25

Ağrı’da e-sınav Merkezi hizmete açıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapılacağı e-sınav merkezi açıldı.

Ağrı’da e-sınav Merkezi hizmete açıldı

04 Mayıs 2018 18:25


Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan e-sınav merkezinin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve beraberindeki heyetin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, e-sınav merkezini gezildi. Burada e-sınavın işleyişi ile ilgili MEBBİS Yöneticisi Şevket Kotan’dan bilgi alan Turan, e-Sınav merkezinde ilk etapta MTSK teorik sınavlarının yapılacağını belirterek,” e-Sınav merkezimizin oturumlar; hafta içi günde 2 oturum, hafta sonu ise günde 6 oturum şeklindedir. 30 kişi kapasiteli salonda yılda yaklaşık 7 bin kursiyere elektronik ortamda sınav hizmeti verebilecek salon kapasitemiz vardır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç