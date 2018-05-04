Ağrı’da e-sınav Merkezi hizmete açıldı

Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan e-sınav merkezinin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve beraberindeki heyetin açılış kurdelesini kesmesinin ardından, e-sınav merkezini gezildi. Burada e-sınavın işleyişi ile ilgili MEBBİS Yöneticisi Şevket Kotan’dan bilgi alan Turan, e-Sınav merkezinde ilk etapta MTSK teorik sınavlarının yapılacağını belirterek,” e-Sınav merkezimizin oturumlar; hafta içi günde 2 oturum, hafta sonu ise günde 6 oturum şeklindedir. 30 kişi kapasiteli salonda yılda yaklaşık 7 bin kursiyere elektronik ortamda sınav hizmeti verebilecek salon kapasitemiz vardır” dedi.