Ağrı’da esrar ve kenevir operasyonu

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Diyadin ilçesi İsaağa köyünde çitlerle çevrili bir alanda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilerek operasyon düzenlendiği bildirildi. Köyde gerçekleştirilen operasyonda çitlerle çevrili alanda bin 95 kök ekili vaziyette Hint keneviri, kurumaya bırakılmış vaziyette 31 kilo 755 gram esrar ve 558 gram kenevir tohumu ele geçirildiği kaydedildi.

Köyde 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldığı açıklandı.