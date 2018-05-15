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15 Mayıs 2018 13:36

Ağrı’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Gazzelilere yönelik İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 55 Filistinli için Ağrı’da gıyabi cenaze namazı ve yürüyüş düzenlendi.

Ağrı’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 13:36


İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 55 Filistinli için Ağrı’da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar öğlen vakti merkez camiinde gıyabi namazı kıldı. Cami çıkışı basın açıklaması yapan STK’lar İsrail’in tutumunu kınadı. Filistin bayraklarının da bulunduğu basın açıklamasında vatandaşlar ‘kahrolsun İsrail, kahrolsun faşist İsrail’ sloganları attı. Program merkez cami önünden başlayıp Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yürüyüşle sonra erdi. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.




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