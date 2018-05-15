Ağrı’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 55 Filistinli için Ağrı’da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar öğlen vakti merkez camiinde gıyabi namazı kıldı. Cami çıkışı basın açıklaması yapan STK’lar İsrail’in tutumunu kınadı. Filistin bayraklarının da bulunduğu basın açıklamasında vatandaşlar ‘kahrolsun İsrail, kahrolsun faşist İsrail’ sloganları attı. Program merkez cami önünden başlayıp Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yürüyüşle sonra erdi. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.