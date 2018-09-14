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Ağrı'da fırtına dükkanların çatısını uçurdu: 1 kişi yaralandı

Ağrı’da etkili olan fırtına 3 dükkanın çatısını uçurdu.

Ağrı'da etkili olan fırtına 3 dükkanın çatısını uçurdu. Çatıların altında kalan bir kişi yaralanırken, bir vatandaş ise saniyelerle ölümden döndü.


Ağrı'da saat 19.30 sıralarına kentin birçok yerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kentin en işlek caddelerinden biri olan Eski Van Caddesi'nde 3 dükkanın çatısı fırtınanın şiddetine dayanamayarak yerinden sökülerek yola savruldu. Yoldan geçen bir vatandaş çatıların altında kalarak yaralandı. Yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer ekipler ise bölgede çalışma başlattı. Her gün binlerce vatandaşın geçtiği caddede fırtına esnasında şans eseri kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. Bir vatandaş ise çatıların altında kalmaktan son anda kurtularak bir iş yerine sığındı.



“Kendimi dükkana attım, verilmiş sadakamız varmış”


Ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Anıl Demir korku dolu anları İHA'ya anlattı. Demir, “Aniden şiddetli bir rüzgar çıktı. Zaten yapı eski bir yapı tahtadandı. Rüzgarın vurması ile çatı tamamen yola düştü, bende kendimi zar zor kurtararak dükkana attım. Bir tane arkadaşımızda çatı altında kaldı. Sağ olsun arkadaşların yardımı ile onu kurtardık, hastaneye yetiştirdiler. Büyük bir facia yaşanmamasının sebebi fırtına esnasında sadece burada bir kişi vardı. Rüzgarda toz bulutunu göründe ancak kendimi dükkana attım, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

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