Ağrı’da gece denetimleri devam ediyor

Kent merkezinde geceleyin denetim yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, Ramazan ayı nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını ve gece denetimlerinin artırıldığını açıkladı. Engin, özellikle ekmek ve unlu mamuller üretim ve satış yerlerinin hemen hemen tamamının denetlendiğini söyledi.

Kenan Engin, “Bilindiği üzere, ‘5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla ilimizde üretilen, satılan ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler Müdürlüğümüz il ve ilçe bazında hazırlanan denetim programları ile rutin, ihbar ve Alo Gıda 174 şikayet denetimleri çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir” dedi.

Engin, “Ramazan ayı boyunca Müdürlüğümüzce özellikle unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işyerlerinin denetimlerine ağırlık verilmiştir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri ve gıda denetimlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müdürlüğümüz resmi kontrol görevlileri gündüz denetimlerinin yanı sıra sıkı bir şekilde gece denetimleri sde yapmıştır. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen gıda işletmelerine 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanmıştır” şeklinde konuştu.