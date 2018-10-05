Ağrı'da geleneksel at yarışı heyecanı

Ağrı'da düzenlenen geleneksel at yarışlarında heyecan dolu anlar yaşandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şehrin dışında bulunan TRT Park'ta gerçekleştirilen at yarışı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Yarışmalar sonunda dereceye giren jokeyler ödüllendirildi. Yarış öncesi açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, ata sporu olan atı sevdirmeyi ve at yarışlarının bölgesel olarak düzenlemek istediklerini söyledi.

Arap atlarının önemine değinen Engin, “İlimizde 30'a yakın safkan Arap atı olmakta olup bunlardan onu damızlık olarak kullanılmaktadır. Bu yıl 5 tay yetiştirilmiştir. 1950'li yıllardan bu yana mahalli olarak yapılan at yarışları önceleri Tutak ilçemizde, daha sonra merkez Küpkıran Köyü'nde, 15 yıl merkez Anakaya Köyünde düzenlenmiş son 4 yıldır Ağrı Valiliği TRT Park alanında yapılmaktadır” dedi.

Yarışma sırasında bir jokey attan düşerek yaralandı. Yaralı jokeyin durumunun iyi olduğu bildirildi.