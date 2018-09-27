Ağrı'da gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda senaryo gereği herhangi bir uçak kazasına daha etkili ve hızlı bir şekilde müdahale etmek için arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Ağrı Ahmedi- Hani Havalimanı'nda her yıl olduğu gibi bu yılda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Havalimanı Müdürlüğü'nce olası bir uçak kazasına müdahale amacıyla Ağrı Belediyesi İtfaiye İl Müdürlüğü, AFAD, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, THY ve Havaş Yer Hizmet Kuruluşu ekiplerinin katılımıyla acil durum tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği inişi sırasında düşen uçak kule tarafından operasyonel birimlere havalimanına inişi sırasında bir uçağın kaza kırım geçirdiği anonsu yapıldı. Bunun üzerine ARFF ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak senaryo gereği uçağa müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesini önlemek ve yangının iç noktalarının da söndürülmesi için kimyevi toz sıkan itfaiye aracına gelen diğer ekipler de su ve köpükle mücadeleye başladı. Kısa sürede çok sayıda itfaiye aracının desteğiyle sürdürülen yangında mahsur kalanlara da ARFF ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarılarak toplanma noktasındaki 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.