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09 Temmuz 2018 09:35

Ağrı’da gergedan böceği bulundu

Dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği, Ağrı’da bir vatandaş tarafından görüldü.

Ağrı’da gergedan böceği bulundu

09 Temmuz 2018 09:35


Nadir olarak bulunan ve ağırlıklarının 30 katını taşıdığı bilinen dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği, Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde oturan Engin Aslankılıç’ın evinin önünde bulundu. Latince adı ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böcekleri, çok nadir bulunuyor. Yurt dışında yüksek fiyatla satılan böcek türlerinden biri olması sebebiyle koruma altında olan gergedan böceğini evinin önünde fark eden Aslankılıç, gizemli böceği eline alarak evine götürdü. Aslankılıç ailesi evde böceği bir tepsinin içine bırakarak uzun süre inceledi. Ev sahibi Aslankılıç tarafından fark edilen ve ne olduğu araştırılan böceğin gergedan böceği olduğu ve uzakdoğu ülkelerinde oldukça yüksek maliyete satılabildiği öğrenildi. Gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı.




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