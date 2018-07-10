Ağrı’da hastane çalışanı intihar etti

Ağrı’da geçtiğimiz günlerde intihar eden Beden Eğitimi Öğretmeni Can Kaya’nın ardından kentte ikinci bir intihar olayı yaşandı. Ağrı Devlet Hastanesi personeli olan Yunus Musaoğlu (19) evinin çatı katında nedeni bilinmeyen bir şekilde iple kendisini asarak yaşamına son verdi. Ailenin ve vatandaşların haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Musaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Musaoğlu’nun cenazesi otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.